Médico em Barueri, ex-Polegar Alan Frank sofre fratura em acidente na “motociata” de Bolsonaro

Dono de uma clínica em Alphaville, Barueri, o médico oftalmologista Alan Frank, que fez parte do grupo Polegar, fraturou a coluna em um acidente na “motociata” em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizada no sábado (12), em São Paulo.

publicidade

Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde também ficou em tratamento contra a covid-19, no ano passado.

Em vídeo nas redes sociais, o ex-Polegar falou sobre o acidente durante a “motociata” pró-Bolsonaro. “Uma moto caiu na minha frente, acabou me derrubando. Quando eu estava me levantando, uma moto que vinha atrás acabou me atropelando”, relatou.

publicidade

“Me machuquei bastante, sofri fraturas na coluna, uma fratura semelhante àquela que o Neymar sofreu quando levou uma joelhada nas costas (na Copa de 2014). Não precisarei de cirurgia, mas dói bastante, vou ter que ficar de molho um tempinho”, explicou Alan Frank, que tem 48 anos.

O médico de Alphaville, Barueri, agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido nas redes sociais. Entre elas de famosos, como o apresentador Celso Zucatelli, que postou: “melhoras, meu amigo”.

publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr. Alan Frank Schlang (@dr.alanfrank)

Em junho do ano passado, Alan Frank teve sérios problemas de saúde causados pela covid-19 e chegou a ser intubado. “Cheguei bem mais próximo da morte do que já pude pensar. Meu médico me enviou as tomografias e me mostrou que no momento da Intubação eu tinha entre 65% a 70% dos pulmões comprometidos. Fiquei perplexo e mais grato ainda”. Após sair da UTI, ele pediu aos fãs e seguidores. “Valorizem todos os momentos da vida; a vida vale muito”.