Mega brinquedo com piscina de bolinhas e pula-pula chega ao Shopping Granja Vianna

Mega brinquedo com piscina de bolinhas e pula-pula chega ao Shopping Granja...

A “Brinquedolândia” é a nova atração para garantir a diversão da criançada no Shopping Granja Vianna, localizado às margens da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O brinquedão conta com piscina de bolinhas, escorregadores e pula-pula.

publicidade

A brincadeira fica ainda melhor com a torre elástica e as passarelas, que completam o percurso divertido. E se a ideia é desafiar a turma, os obstáculos são ideais para realizar as animadas competições e testar a coordenação motora.

O ingresso para a diversão custa R$ 35 para 15 minutos, R$ 40 para 30 minutos, R$ 65 para 60 minutos e R$ 5 a cada cinco minutos adicionais. Localizado no Piso L1, o espaço é recomendado para crianças de dois a 13 anos e segue no shopping center até o dia 30 de outubro.

publicidade

O Shopping Granja Vianna funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

SERVIÇO

publicidade

Brinquedolândia no Shopping Granja Vianna

Até o dia 30 de outubro

publicidade

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Local: Piso L1 / Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 – Cotia

Valor: R$ 35 para 15 minutos, R$ 40 para 30 minutos, R$ 65 para 60 minutos e R$ 5 a cada cinco minutos adicionais