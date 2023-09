Caso Maternal Maria Dolores: Professoras envolvidas em má conduta com crianças podem responder criminalmente

Caso Maternal Maria Dolores: Professoras envolvidas em má conduta com crianças podem...

Na noite de quinta-feira (21), a Secretaria de Educação de Barueri promoveu uma reunião na Maternal Maria Dolores, no Engenho Novo, para avaliar a situação das professoras da unidade que foram filmadas atentendo as crianças de forma inadequada (leia aqui). A reunião foi convocada com os pais das crianças filmadas, a direção da escola e membros da Secretaria da Educação. Ana Helena Gomes, coordenadora da Comissão e Pais de Barueri, também participou.

Na reunião, a Secretaria de Educação explicou o que vai acontecer com cada uma das três funcionárias envolvidas na ocorrência. As três irão responder o processo administrativo que já foi aberto, além da exoneração.

A secretaria informou também que já disponibilizou novo corpo docente para assumir a sala em questão para não atrapalhar a rotina de ensino o desenvolvimento pedagógico dos alunos.

As mães optaram por fazer um boletim de ocorrência por maus-tratos. Ana Helena, da Comissão de Pais, acredita que os pais vão seguir firmes em relação à punição das envolvidas e que a Polícia Civil também vai abrir uma investigação, analizar as imagens de câmeras para apurar o caso.