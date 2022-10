Menina austista de 7 anos morre em parque aquático de Cotia

Uma menina de 7 anos, autista, que participava de um passeio de escola ao Parque Aquático Thermas da Mata, localizado em Cotia, morreu na tarde dessa terça-feira (25).

O parque estava aberto para o evento Dia Feliz, destinado às crianças carentes do município, em que as despesas de ingresso e alimentação ficavam por conta do próprio parque e de parceiros.

De acordo com a Prefeitura de Cotia, o passeio foi programado pela direção da Escola Municipal Turiguara, onde a menina era aluna e, ela, por ser autista e ter surdez leve, fazia o passeio da escola acompanhada da mãe.

Ainda segundo nota enviada pela Prefeiura, a garota chegou a ser socorrida inicialmente pela equipe de socorrista do parque. O Parque informou que hoje (25) estavam mobilizados 2 bombeiros, 9 salva-vidas e havia cerca de 500 crianças no parque.

De acordo com a assessoria do Parque, a menina entrou na piscina logo após o almoço e começou a apresentar sinais de engasgo. A equipe da unidade de emergência tentou reanimá-la, sem sucesso.

A menina foi levada à UPA. O Parque afirma que ela chegou lá com vida, mas com saturação baixa e acabou indo a óbito. Já a nota da Prefeitura afirma que ela já chegou à unidade sem vida.

A Prefeitura de Cotia afirma que está prestando solidariedade e apoio à família e aguardará o resultado dos exames que apontarão a causa da morte.

A ficha de atendimento do posto médico do Thermas da Mata classifica o acidente como engasgamento seguido de afogamento, porém, o parque já afirmou que só vai se pronunciar oficialmente após laudo oficial da causa da morte e também está dando todo o suporte a família.

O corpo da aluna ainda não foi liberado do IML.