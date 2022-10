Candidatos a governador prometem importantes obras para Osasco e região

O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) gravou um vídeo com compromissos exclusivos para Osasco e região, caso seja eleito dia 30. Um deles é a extensão da linha 8-Diamante, que liga Itapevi ao centro de São Paulo, até Alphaville. Além disso, prometeu a construção de um hospital regional e dois hospitais dia na região, um deles em Jandira.

Haddad também prometeu fazer a ampliação da marginal, do Rodoanel até a Raposo Tavares, e ainda construir dois institutos Estaduais de Educação na região.

Já o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, comprometeu-se a dar continuidade à construção do novo acesso da Rodovia Castello Branco a Osasco (obra iniciada por Rodrigo Garcia); a implantação da AME (Ambulatório Médico de Especialidades); ampliação do programa Viver Melhor, entre outros para Osasco. Em visita a Osasco hoje (25), Tarcisio também prometeu que vai investir para finalmente terminar a obra de combate à enchente na zona norte da cidade.

