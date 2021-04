Menina de 12 anos fugiu de Curitiba a Osasco para se encontrar com youtuber suspeito de estuprá-la

Uma menina de 12 anos fugiu de casa e fez uma viagem de mais de 430 quilômetros, da cidade Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, no Paraná, a Osasco, para se encontrar com um youtuber, que é suspeito de tê-la estuprado.

A menina, chamada Stefani, saiu de casa na tarde de terça-feira (30) deixando uma carta aos pais na qual dizia que não queria mais morar ali e iria embora. Após o sumiço, os pais dela acionaram o Conselho Tutelar de Fazenda Rio Grande e a Polícia Civil.

A menina teve a viagem a Osasco, por meio de um carro de aplicativo, paga pelo youtuber Rafael Caribe, com quem mantinha contato pela internet há mais de um ano. Em depoimento, o motorista afirmou que achou estranho uma viagem tão longa, mas Rafael informou que tratava-se de uma prima dele.

Após a garota chegar à casa do youtuber, em Osasco, ela diz que foi colocada para dormir em um beliche e “apagou”. Quando acordou, de madrugada, teria encontrado Rafael em cima dela, e passou a gritar por socorro, segundo relato divulgado pelo portal RIC Mais.

Então, a mãe do youtuber, que mora na mesma casa, teria ido até o quarto e levado a jovem para dormir, em outro quarto, na mesma cama que ela. No entanto, horas depois, Rafael teria ido ao quarto, colocado a mãe para fora e se trancado no quarto sozinho com Stefani, onde a garota teria sofrido abuso sexual, ainda de acordo com o mesmo relato.

Paralelamente, durante o sumiço da filha, a mãe encontrou o endereço do youtuber em um diário da menina e informou o Conselho Tutelar local, que acionou o Conselho Tutelar de Osasco para acompanhar o caso. O desaparecimento também ganhou destaque na mídia local.

Ao ter ciência da repercussão do caso, no dia seguinte Rafael Caribe teria pago outro carro de aplicativo para mandar Stefani de volta pra casa, onde ela teve um reencontro emocionante com a mãe, que estava desesperada.

No dia seguinte, ele excluiu postagens e vídeos nas redes sociais. Deixou um último recado aos seguidores afirmando que havia sofrido um ataque. “Não estou lembrando de mais nada, vou ter que ficar passando no médico. Infelizmente não estou bem da mente (…). Vou me afastar um pouco de tudo até recuperar minha saúde mental”.

A garota vai passar por exames para detectar se houve ou não abuso sexual. Se confirmado, o youtuber pode ter prisão preventiva decretada nos próximos dias e até a mãe dele pode ser indiciada como cúmplice. (Com informações da RIC Mais e Record TV)

