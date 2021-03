Menino de 6 anos era mantido em jaula após ter sido espancado pelo pai

Um homem de 31 anos foi preso após espancar o próprio filho, de apenas 6 anos, e prendê-lo dentro de uma jaula. O caso aconteceu no Distrito Federal, na noite deste domingo (14).

O menino foi encontrado pela Polícia Militar seminu, com frio e com marcas de espancamento. Aos policiais, populares disseram que ele foi espancado com um cabo USB logo após uma briga entre o pai e a mãe. Após apanhar, a criança teria sido arrastada pelo chão até as grades que ficavam na caçamba de uma pick-up, utilizada para carregar reciclados.

Os PMs chegaram à jaula após receber uma denúncia anônima. O pai do menino foi preso em flagrante. Na delegacia, foi concedida uma fiança de R$ 5 mil ao agressor, mas como o valor não foi pago, ele permanece preso.

Já a criança passou por exame no Instituto Médico Legal (IML), que constatou uma série de lesões. Segundo a Polícia Civil, como a vítima foi liberada na companhia de sua genitora, o Conselho Tutelar não foi acionado no caso.

