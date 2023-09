Menor é apreendido com grande quantidade de drogas no Jardim Elvira

Um adolescente foi apreendido com diversas porções de drogas, durante abordagem no Jardim Elvira, em Osasco, no sábado (2).

Policiais Militares do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano o abordaram na Rua Pedro Lorena. Com ele foram localizados entorpecentes já embalados para a venda, além de dinheiro e um aparelho celular.

O menor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

