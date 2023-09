Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em Itapevi até dia 15

A Campanha de Vacinação contra a Gripe/Influenza foi prorrogada na cidade de Itapevi até o dia 15 de setembro, seguindo orientações da Secretaria estadual de Saúde. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários.

Vale lembrar que, desde o final do mês de junho, a Prefeitura aplica doses dos imunizantes de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Suburbano e do Vitápolis.

Em todas as demais unidades de saúde do município a aplicação dos imunizantes acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. A Prefeitura solicita que as pessoas levem as carteirinhas de vacinação e CPF para facilitar o processo de imunização.

Dados da Secretaria de Saúde de Itapevi deste mês de agosto apontam que atualmente registra uma cobertura de 50,5% do grupo prioritário. A meta de cobertura vacinal contra a gripe em Itapevi é de 90%. Foram aplicadas 64.149 doses. Vale lembrar que as crianças recebem as 1ª e 2ª doses do imunizante. Do público-alvo a expectativa é imunizar 73.497 pessoas.

