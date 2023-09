“Osasco é referência para nós”, diz Guilherme Derrite durante entrega de novas viaturas à GCM

A Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru) de Osasco entregou para a Guarda Civil Municipal (GCM) quatro novas viaturas modelo Renaut Duster 2023/2024.

A entrega, realizada na sexta-feira (1º), contou com a presença do prefeito Rogério Lins, do secretário estadual de Segurança Pública, deputado federal licenciado, capitão Guilherme Derrite, o titular da Secontru, coronel José Virgolino de Oliveira, o comandante da GCM, inspetor Maidana, os deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos, entre outras autoridades.

Os veículos foram adquiridos por meio da soma de uma emenda do deputado federal licenciado, hoje secretário de Estado, Guilherme Derrite, no valor de R$ 350.000, acrescidos de mais R$ 229.671, do gabinete da Secontru, para completar o valor das quatro viaturas.

Em sua fala, o coronel José Virgolino, elencou os avanços da GCM nos últimos anos, como os investimentos no Plano de Carreira, infraestrutura e equipamentos. “Importante destacar nosso COI (Centro de Operações Integradas) que integra as forças das polícias Civil e Militar e a GCM, com monitoramento 24 horas”, disse.

“Também estamos investindo na criação da cidade da polícia que vai abrigar a Delegacia Seccional e todas as delegacias especializadas, um quartel da GCM com aproximadamente 1900 m² de área construída, um auditório que comporta 500 pessoas, a nova estrutura do COI e as duas Companhias da PM”, completou Virgolino.

O prefeito Rogério Lins, agradeceu ao secretário Derrite pelo empenho em indicar emendas para Osasco. “Hoje é um dia muito especial para nossa cidade, estamos investindo em várias frentes para melhorar a segurança pública, com investimentos em tecnologia, na construção de companhias da PM, com treinamento, armamento, na contratação de novos guardas para cuidar da nossa população”, frisou.

O secretário Guilherme Derrite, elogiou o trabalho realizado na cidade. “Osasco é o exemplo do que a gente quer estabelecer em todo o Estado de São Paulo em termos de integração com as forças de segurança. A cidade é referência para todos nós, porque você tem os policiais municipais, militares e civis atuando em conjunto. Da minha parte podem ter certeza que a gente vai continuar dando todo suporte, sempre trabalhando para que as forças se integrem cada vez mais. Vamos usar esse exemplo de Osasco para que seja expandido para todo o Estado, porque vocês de fato estão realizando um trabalho espetacular”.

Essa foi a segunda entrega de viaturas do ano. Em junho, a Prefeitura entregou 20 novos veículos para a GCM.