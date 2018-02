Menor é preso por tráfico de drogas na Avenida dos Autonomistas em Osasco

No dia 12 de fevereiro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) efetuou a prisão de um indivíduo por Tráfico de Entorpecentes, na Avenida dos Autonomistas, no Centro de Osasco.

A prisão ocorreu quando policiais militares avistaram e abordaram dois suspeitos durante patrulhamento. Ao serem abordados, foi identificado que um suspeito era menor de idade e estava com a quantia de R$ 45,00 e 32 porções de maconha. Já o outro indivíduo foi levado à delegacia como testemunha.

Os polícias encaminharam o menor ao 5º Distrito Policial, apresentado a ocorrência à autoridade de plantão que, após tomar conhecimento, efetuou o Boletim de Ocorrência de flagrante por Ato Infracional de Tráfico de Entorpecentes, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.