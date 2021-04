Menor rouba moto em Osasco, tenta fugir da PM e acaba apreendido em Barueri

A Polícia Militar apreendeu um rapaz de 17 anos acusado de roubar uma motocicleta em Osasco. Ele tentou fugir ao se deparar com um bloqueio da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), em uma avenida de Barueri, mas foi alcançado pelos policiais.

O adolescente pilotava uma CB 300 vermelha, que foi roubada de um entregador de pizza cinco dias antes, em Osasco, segundo reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, na manhã desta quinta-feira (1°). De acordo com a PM, o indivíduo roubou a moto junto com o irmão, que é maior de idade e portava uma arma.

Ainda segundo os policiais, os irmãos teriam cometido outros crimes na noite em que roubaram a motocicleta. Eles teriam roubado ainda hamburguerias, pizzarias, entre outros estabelecimentos comerciais na região.

Cinco dias após o crime, o adolescente se deparou com um bloqueio da PM no município vizinho, Barueri. A atitude suspeita fez com que os policiais dessem ordem de parada, que não foi respeitada. Iniciou-se então uma perseguição pelas ruas de Barueri. Durante a ação, os PMs solicitaram apoio do Copom (Centro de Operações Policiais Militares).

Após 8 km de perseguição, o infrator decidiu se render, foi apreendido e encaminhado à delegacia. Já a motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário.

