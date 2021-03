“Pit stop” para entregadores em Osasco é projeto-piloto do iFood

O “pit stop” com cozinha, banheiro, tomadas para carregar celulares e área de descanso para entregadores, em Osasco, é um projeto-piloto do iFood, que conta com o apoio da Prefeitura, e pode ser adotado em outros locais.

O espaço foi entregue nesta segunda-feira (29), na Praça Nelson Soares de Freitas, ao lado do estacionamento da Prefeitura, que cedeu o espaço.

“Ter um lugar em que posso esquentar minha marmita, tomar água, ir ao banheiro e ainda carregar o celular vai ajudar muito. Espero que o pessoal conserve para não perdermos esse espaço pensado para nós”, afirmou o entregador, Diego de Almeida, de 31 anos.

O “pit stop” conta com banco externo com cobertura e iluminação, 12 tomadas para carregar celular, 4 banheiros equipados com sabonete, papel toalha e papel higiênico, pontos de álcool em gel, copa com três tomadas, bancada, banquetas, purificador de água, micro-ondas, pia com água e detergente, espaço para armazenar bags de entrega e capacetes. Ainda serão instalados bancos retráteis com encaixe para bicicletas, de acordo com a Prefeitura.

“Vimos a necessidade em oferecer mais segurança e conforto aos entregadores em nossa cidade e, nesta parceria, a Prefeitura cedeu o local e o IFood organizou a infraestrutura”, explicou o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

Fernando Martins, head de Inovação, Comunidade & Relacionamento do iFood, declarou que “este é um projeto-piloto que estamos desenvolvendo em Osasco e vem complementar o ecossistema como um novo ponto de apoio aos entregadores”.