Romance secreto de Marina Ruy Barbosa com deputado vai de vento em popa, diz colunista

O romance secreto entre Marina Ruy Barbosa e o deputado federal Guilherme Mussi (Progressistas-SP) vai de vento em popa, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”. O relacionamento teria sido iniciado antes mesmo de a atriz oficializar sua separação de Alexandre Negrão.

Marina e Mussi acabam de chegar de uma viagem romântica às Ilhas Maldivas, de acordo com Fábia Oliveira. Nos bastidores, as informações são de que o casal estaria construindo uma mansão para morar junto.

O romance secreto teria sido iniciado com encontros às escondidas em julho do ano passado, desde quando Marina Ruy Barbosa passou a frequentar o escritório do político, no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo, se identificando com outro nome. Mussi teria inclusive dispensado funcionários mais cedo para receber a atriz com mais intimidade, segundo a colunista.

Fábia Oliveira diz que fontes confiáveis próximas a Marina Ruy Barbosa garantem que ela está bastante apaixonada por Guilherme Mussi. O deputado é conhecido por namoros com mulheres famosas, como a apresentadora Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, e a influencer Luciana Tranchesi.

