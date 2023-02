Mercado Livre e Sebrae ensinam empreendedores de Osasco e região a transformarem loja física em online

Sediado em Osasco, o Mercado Livre, em parceria com o Sebrae-SP, realiza no dia 28 de fevereiro uma imersão para ensinar empreendedores que possuem lojas físicas a maximizarem suas vendas no mundo digital e online.

A capacitação ocorrerá das 9h às 17h30, no escritório do Sebrae-SP, em Osasco (Rua Dona Primitiva Vianco, 640, Centro). Estará presente o time de especialistas do Mercado Livre e Sebrae-SP, que compartilhará orientações específicas para quem quer iniciar um negócio no e-commerce.

Para participar é preciso ter CNPJ ativo e realizar a inscrição gratuita no site do Sympla até o dia do evento ou todas as vagas serem preenchidas.

SERVIÇO

Imersão para empreendedores em Osasco

Quando: 28 de fevereiro, das 9h às 17h30

Local: Escritório do Sebrae-SP em Osasco – Rua Dona Primitiva Vianco, 640 — Osasco, SP

Inscrições: Aqui