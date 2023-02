Roma é uma viagem ao passado

Procurando o próximo destino para viajar? Roma é uma excelente opção se você gosta de história, arquitetura e boa gastronomia. Há muito o que ver e fazer em Roma, cidade cosmopolita, que guarda quase 3 mil anos de arte, arquitetura e cultura. Sugiro que reserve cinco dias para essa viagem, tempo suficiente para conhecer tudo e não se acabar de cansaço.

Em Roma, o sol se põe mais cedo. Por volta das 17h30, a lua já se faz presente, então opte por levantar cedo e aproveitar o que a cidade tem a oferecer. As ruas e calçadas são de paralelepípedos pequenos, portanto há muito desnível. Leve calçados confortáveis e leves, para que possa caminhar e ver toda a arquitetura. Vale muito a pena.

No primeiro dia em Roma, fizemos uma caminhada pela cidade. Passamos pela Fontana Di Treve, Coliseu, Panteão e Piaza di Spagna. Optamos por almoçar próximo ao Panteão e selecionamos o restaurante por aplicativo (checando avaliações). Os cardápios oferecem: entrada, primeiro, segundo e terceiro pratos, além da sobremesa. Os italianos não misturam os alimentos, ou seja, o primeiro prato pode ser uma massa, o segundo uma carne. Mas você não precisa seguir à risca. Pode escolher uma massa ou carne. Eles já estão acostumados com os turistas e não impõem ou fazem cara feia quando não respeitamos a sequência.

Os preços são justos. Em média entre € 12 a € 18 (euros) por prato; coca-cola e água custam, em média, entre 2,50 a 3,50 euros. Os sucos são raros em restaurantes, mas há vinho para todos os gostos. Normalmente servem vinho da casa. Quanto ao preço, vale mais pedir uma garrafa do que uma taça. Os pratos são bem servidos e deliciosos. Muitos comem pizza no almoço e elas são finas, crocantes e com bordas altas, ocas e crocantes. Os preços variam entre € 8 a € 12 euros e não há variedade como encontramos no Brasil. Experimente! Você vai gostar da experiência. Nem todos os restaurantes permitem compartilhamento de pratos, então informe-se antes.

Vaticano e museus em Roma

Antes de sair do Brasil, providenciamos os vouchers para os passeios que tínhamos interesse. No site www.getyourguide.com.br/, que também tem aplicativo, é possível fazer as reservas e pagá-las com cartão de crédito. Dessa forma, você evita filas para garantir acesso aos locais.

Caso queira participar da audiência com o Papa, realizada às quartas-feiras, sendo necessário checar a agenda do Vaticano, disponibilizada por mês, sugiro que contrate o serviço de um guia. Não porque seja difícil o acesso, mas porque o guia passará todas as orientações necessárias e o colocará em locais estratégicos para estar mais próximo do pontífice. Há curiosidades sobre a audiência do Papa que só soube lá: várias mulheres vão vestidas de noiva, porque recebem a bênção para a união. Estar próximo ao Papa é emocionante. Ele abençoa o que os turistas levam: terços, tecidos, fotos, enfim… Você deve reservar a manhã toda para a audiência, que tem 2 horas de duração. Só para chegar ao auditório, que abriga 3 mil pessoas, você passará por duas barreiras de segurança, uma de verificação de bolsas, mochilas e outra um raio-x igual aos dos aeroportos. No dia em que participamos da audiência, tivemos a sorte do Papa enviar uma mensagem ao Brasil. A audiência é feita em vários idiomas, ou seja, o que o pontífice fala é traduzido por representantes de vários países. A dinâmica é muito interessante. Quem participa da audiência recebe um documento do Vaticano.

Para visitar o Vaticano, o ideal é reservar um dia, porque você vai percorrer todos os museus. Contrate um áudio-guia (tem em português, inglês, alemão e outros idiomas) para não se perder em meio à história, às obras e às maravilhas que verá antes de chegar a tão esperada Capela Sistina, que fica no Palácio Apostólico, o mesmo que abriga a residência do Papa.

É na Capela Sistina que se realiza o conclave, processo de escolha do novo Papa. Ela é decorada por afrescos pintados por grandes artistas da Renascença. Entre os nomes que fizeram parte da história da Capela Sistina estão Sandro Botticelli, Michelangelo, entre outros. No local não é permitido uso de câmeras fotográficas ou filmadoras. São imagens tão lindas, que dificilmente quem passou por lá não as guardará na memória por vários anos.

Ainda na área do Vaticano há uma grande praça, com bancos e jardins, para descansar da caminhada. No acesso a essa área, há um espaço gastronômico com cafés e restaurantes. Em todos os andares há banheiros e bebedouros. Também há uma loja com produtos religiosos e lembrancinhas próprias para trazer para os amigos e parentes, ou mesmo como recordação.

Após deixar o Vaticano seguimos para a Basílica de São Pedro. Sua estrutura é gigante: são 23 mil metros quadrados e capacidade para 60 mil pessoas. Localizada na Praça de São Pedro, a basílica é o edifício mais proeminente do local e conta com 340 estátuas que servem de adorno. É da Praça São Pedro que os devotos acompanham o Papa quando ele aparece na janela do palácio aos domingos pela manhã. A via em frente à Praça de São Pedro é um calçadão, por onde circulam apenas carros da polícia, ambulâncias e bombeiros.

Nesse calçadão há barracas com venda de produtos religiosos e lembrancinhas. Mesmo estando próximas, é preciso pesquisar os preços, porque eles diferem bastante, tanto de barraca para barraca, como nas mãos de ambulantes. Também é no calçadão que dá para descansar um pouco, porque ele dispõe de bancos de concreto nas laterais.

Coliseu, sítio arqueológico e fóruns

Esses passeios também merecem um dia dedicado. Logo que entramos no Coliseu vimos alguns telões e um deles exibia trechos de Spartacus e Gladiador. Os trechos dos filmes são utilizados para ambientar o visitante com a arena. Grande símbolo do Império Romano, o Coliseu foi a sede principal dos espetáculos: lutas sangrentas entre gladiadores e animais de grande porte, ou só entre homens.

O Coliseu foi danificado por um terremoto, reformado, saqueado, e mesmo assim é possível ter ideia de sua dimensão e imaginá-lo lotado nos dias de espetáculo. Ali era praticado o “pão e circo para o povo”, porque os ingressos de acesso aos espetáculos ficavam nas mãos de políticos, que os distribuíam à população. O dinheiro que circulava no local vinha das apostas pelas lutas. Há muitas histórias e informações sobre as transformações sofridas em cada império. Por isso, no passeio não abra mão do áudio-guia.

O Coliseu é declarado como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno e está passando por um intenso processo de restauração.

Assim como o Coliseu, o sítio arqueológico a seu lado e o Fóruns chamam a atenção pela dimensão. São bem conservados e com placas informativas aos visitantes. Cada passo é como caminhar dentro da história. As colunas dos edifícios, os jardins e as escavações atraem os olhares. Quando você decide olhar no relógio, percebe que passou quatro horas por lá.

CASTELO SANT’ANGELO E FONTANA DI TREVI

Como saído dos livros de literatura, surge majestoso o Castelo Sant’Angelo, localizado na margem direita do Rio Tibre, próximo do Vaticano. Ele conseguiu resistir ao tempo. Construído originalmente como túmulo do Imperador Romano Adriano em 135 DC, o castelo foi convertido em fortaleza militar, residência papal, prisão e, nos dias atuais, como um dos museus de Roma.

Ele abriga obras de arte, esculturas e várias maquetes de vários momentos. É possível subir no castelo e ter uma vista deslumbrante de Roma, ou tomar um café nos inúmeros restaurantes instalados no local.

Palco de lendas, filmes, histórias, pedidos de casamentos e desejos, a Fontana di Trevi é considerada uma das mais famosas do mundo. Toda esculpida em mármore Travertino e mármore Carrara, a fonte possui quase 300 anos de idade! É uma verdadeira obra de arte e de engenharia a céu aberto. Sugiro que visite bem cedo para conseguir aproximar-se, jogar uma moeda e fazer o seu pedido. Quem sabe, né!

As moedas são recolhidas semanalmente e o montante revertido para ações sociais do governo. Em média são 4 mil euros por semana.

PANTEÃO

Por ser um dos monumentos mais famosos de Roma e ter acesso livre, é natural encontrar filas imensas na praça em frente. Não desanime, porque as filas andam rapidamente. Embora o Panteão seja um monumento histórico, ainda é uma igreja onde celebram-se missas e principalmente casamentos.

O Panteão é uma das obras-primas arquitetônicas mais imponentes de todos os tempos. Sua construção ocorreu na época do Imperador Adriano, no ano 126 DC. A sua cúpula possui um diâmetro de 43,44m, a altura interna, do piso ao teto, é igual ao seu diâmetro, pesa 4535 toneladas e foi construída sem um reforço de aço no seu interior. É formado por 16 colunas de granito de 14 metros de altura.

O edifício ainda preserva o piso de mármore original e nas capelas internas, onde foram encontradas estátuas de deuses, hoje existem capelas com numerosas obras de arte.

Algumas dicas para Roma:

. Leve calçados leves e confortáveis;

. Compre um chip de celular por lá, para usar o Google Maps ou semelhante;

. Faça os trajetos a pé para vislumbrar a arquitetura da cidade;

. Fique atento à sinalização de trânsito, onde não há semáforos, a preferência é do pedestre;

. Leve sempre seus documentos (passaporte) consigo;

. Como em qualquer cidade do mundo, evite ficar expondo celular e dinheiro nas ruas;

. Ao usar o serviço de táxi, fique atento se o taxímetro está ligado. Do contrário poderá ser surpreendido por preços abusivos (nos veículos há adesivos informando tarifas).

Comidas e bebidas

Se jogue. Esqueça por alguns dias o seu regime e delicie-se com as comidas típicas: cappuccino, croissant (lá todos são doces com recheios de chocolate, geleias e cremes), pizzas, massas, carnes e sobremesas.

Não esqueça que os sucos são difíceis de serem encontrados em restaurantes, porque a preferência lá são os vinhos.

Não tenha receio de perguntar se os pratos são bem servidos e o que os compõem. Os garçons são simpáticos e atenciosos com turistas. Estão sempre dispostos a aprender o seu idioma e ensinar o deles, principalmente palavras que sejam elogios a boa comida e boa bebida.

Em Roma, os restaurantes deixam os cardápios à mostra, então é possível ver se os valores cabem no bolso antes de entrar. Apesar que não tivemos nenhuma surpresa em relação aos valores. Eles seguem a média.

Em Roma há três fábricas de chocolates. Eles são deliciosos, mas os supermercados oferecem várias marcas e preços. Nos supermercados também dá para comprar azeites, balsâmicos, vinhos e queijos. Dá para fazer uma festa!

Um capítulo à parte para falar dos gelatos. Realmente, os italianos sabem fazer sorvete. Há sabores variados, servidos em casquinha super crocante ou copinhos de papelão. A escolha é critério do comprador. Eu optei pela casquinha e não me arrependo. O gelato de crocante com chocolate é simplesmente divino.

Passagens e estadia

Viajei na companhia da minha filha, Ana Carolina, no mês de janeiro, inverno na Europa e que não atrapalhou em nada nossa estadia. Um casaco quebra vento, uma blusa mais leve por baixo (já que ao entrar em ambientes fechados, você tira o casaco) e sapatos confortáveis foram suficientes.

Optamos pela companhia KLM, com espaço maior entre as poltronas, portanto mais confortável (www.klm.com.br/). Nessa hora, mesmo que o preço esteja um pouco mais alto, vale escolher o conforto, porque a viagem é longa. Fizemos conexão em Amsterdã (Países Baixos) na ida e na volta.

Nosso hotel em Roma foi o Domus Austrália (www.domusaustralia.org/en/), próximo ao Terminal Termini, onde há trens de viagem, metrô de ligação com o aeroporto, ônibus circulares, ponto de táxi, lojas e restaurantes.

O terminal conta com várias saídas. Uma dica é escolher as saídas com maior número de seguranças e indicar-se pelas placas internas, caso queira pegar táxi. De Roma seguimos para Florença e depois Veneza, viajando de trem, mas essa é uma outra matéria.

Por Simone Trino, especial para o Visão Oeste