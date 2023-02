Carnaval: confira a programação dos blocos de rua em Osasco

A folia de Carnaval, que começou em Osasco no início deste mês nos blocos de rua, continua neste domingo (19), quando o Jardim Elvira recebe o Bloco do Chico. A concentração será a partir das 13h, na rua Sebastião Antonini.

Na terça-feira (21), o Bloco do Tony agita as ruas do Rochdale, das 9h às 20h, com concentração na Praça Hiraku Yamato, 75. Já o Jardim Adalgiza recebe o bloco Belas da Época, também na terça, das 15h às 18h. Os foliões se reunirão na Avenida Radialista da Nobrega, 815.

As festividades carnavalescas continuam em Osasco no próximo sábado (25), com o Bloco More Fay Club Carnareggae, no Conjunto dos Metalúrgicos, das 16h às 18h.

Já no dia 26 de fevereiro tem Bloco de Todas as Famílias – Ativoz, no Centro de Osasco, das 11h às 20h; e o Bloco Bateria 18K, das 10h às 20h, na Avenida Mal. Floriano Peixoto.