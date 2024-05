Vereadores de Cotia criam Frente contra implantação de pedágios na Raposo Tavares

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, por unanimidade, na última terça-feira (7), a criação da Frente Parlamentar de Discussão sobre a Implantação de Pedágios na Rodovia Raposo Tavares. A Comissão Temporária para Assuntos Relevantes, instituída pelo Projeto de Resolução nº 6/2024, tem o objetivo de promover debates e ações para evitar a instalação de pedágios na região.

A proposta de criação da Frente é uma reação ao projeto de concessão do chamado Lote Nova Raposo, em tramitação na Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) (leia aqui). De acordo com o vereador Dr. Castor Andrade (PDT), autor da iniciativa junto com os vereadores Peka Santos (PDT) e Paulinho Lenha (PDT), o Governo do Estado planeja implantar seis pedágios no sentido São Paulo-Cotia, além de outros dois nas estradas do Embu e Roselândia.

“Esse projeto da Nova Raposo vai inviabilizar a vida dos cidadãos cotianos, vai gerar desemprego, mais trânsito. Sabemos que a Raposo já tem alguns gargalos intransitáveis, por isso solicitamos a criação desta Frente Parlamentar. Vamos fazer audiências públicas para que possamos discutir antes que os pedágios sejam implantados”, alertou Dr. Castor Andrade.

A Frente Parlamentar, que tem duração prevista de 90 dias, prorrogáveis, será presidida pelo vereador Dr. Castor Andrade e contará com a participação dos vereadores Sergio Folha (PL) e Edson Silva (Repub) como membros. A Comissão Temporária visa promover um amplo debate com a sociedade civil, autoridades estaduais e municipais sobre os impactos da concessão e possíveis alternativas.