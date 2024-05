Comédia “A Divina Farsa” é a atração deste final de semana na Praça das Artes de Barueri

Nos dias 10 e 11 de maio, o Teatro da Praça das Artes de Barueri recebe o espetáculo “A Divina Farsa”, da Cia Lamínima. A comédia, que começa às 20h nos dois dias, tem entrada gratuita, sendo que cada pessoa pode retirar até 4 ingressos pelo site Bilheteria Express.

A peça é uma adaptação e arranjo de Marcelo Pellegrini, inspirada na mitologia grega. No enredo, Dionísio, o deus do teatro, chega ao Olimpo para reivindicar a atenção de seu pai, Zeus. Encontrando-se com outras deidades, ele presencia o momento em que deliberam quem descerá à Terra para acudir a humanidade, mais uma vez à beira da extinção.

Apolo é escolhido para essa missão e enviado a um circo mambembe, território de Dionísio. Por meio de disfarces e estratagemas, o deus do teatro enreda a trupe circense, buscando mostrar que conhece mais a natureza humana do que seu meio-irmão, Apolo.

Com entrada gratuita, “A Divina Farsa” promete levar risos e diversão ao público barueriense neste fim de semana. O Teatro da Praça das Artes fica localizado na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos.