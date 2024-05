Unidades do Bom Prato na região abrirão no Dia das Mães com cardápios especiais

Unidades do Bom Prato na região abrirão no Dia das Mães com...

Em uma iniciativa inédita, os restaurantes do Programa Bom Prato da região funcionarão neste domingo (12), Dia das Mães.

Para celebrar a data, as seis unidades fixas da região servirão cardápios especiais para as mães. Além disso, no sábado (11), os restaurantes já estarão abertos e oferecerão a tradicional feijoada do Bom Prato.

Em Carapicuíba e Cotia, o prato principal será carne seca com abóbora e frango assado na maionese, acompanhados de batata assada com ervas finas, salada summer e vinagrete de cebola roxa. As sobremesas serão caqui com manjar e pera com bombom, respectivamente.

Nas unidades de Osasco, Embu das Artes e Itapevi os frequentadores poderão saborear lasanha à bolonhesa e frango assado na maionese, servidos com caponata de berinjela, saladas paraíso e italiana. A sobremesa será pera com pão de mel.

Já em Jandira, o cardápio temático trará lagarto recheado e pernil colorido, acompanhados de nhoque ao molho branco, saladas equilíbrio e Consolação. Para adoçar o paladar, será servida maçã verde com doce de abóbora com coco.