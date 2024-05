Novas frentes de obras na ampliação da Castello Branco em Alphaville são iniciadas

A partir desta quinta-feira (9), a CCR ViaOeste dará início à implantação de um trecho de 600 metros de faixa adicional na pista oeste (sentido interior) da Rodovia Castello Branco, na altura do km 23, em Alphaville, Barueri. Essa nova frente de obras, com previsão de 4 meses de duração, visa adequar a via ao novo viaduto em construção no local. Durante o período noturno, das 22h às 5h, a faixa da esquerda será fechada para a realização dos trabalhos.

publicidade

Ainda na segunda quinzena de maio, estão previstas obras de ampliação dos sistemas de drenagem nos dois lados do Trevo de Alphaville, no acesso ao viário urbano. Esses serviços também ocorrerão no horário noturno, das 22h às 5h, com previsão de conclusão em 90 dias.

Dando continuidade às intervenções para a ampliação das vias marginais, a concessionária já havia iniciado, na última terça-feira (7), obras no lado leste – sentido Capital – do Trevo de Alphaville. Nessa frente, houve o estreitamento da pista com destino à via marginal leste (São Paulo/Carapicuíba), com a redução de uma das duas faixas existentes. Os trabalhos nesse trecho devem ser concluídos em 90 dias.

publicidade

As obras dessa terça também impactaram o acesso de motoristas vindos da Alameda Rio Negro, que terão uma das três faixas fechada no sentido São Paulo e Carapicuíba, em um trecho de cerca de 200 metros.

O conjunto de intervenções da CCR ViaOeste visa eliminar o cruzamento em nível existente no Trevo de Alphaville, contribuindo para a melhoria da fluidez do tráfego e proporcionando mais segurança na região.