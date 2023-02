Hospital de Barueri fez mais de 305 mil atendimentos em 2022

O Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) ultrapassou a marca de 305 mil atendimentos em 2022, entre consultas médicas, internações, partos e cirurgias. Esta é a maior marca histórica de procedimentos, superando o ano de 2021, quando foram realizados cerca de 275 mil.

No ano passado, houve um incremento de dois serviços no HMB: o Centro de Hemodinâmica, que funciona desde outubro do ano passado – atendendo mensalmente cerca de cem pacientes com doenças coronarianas que necessitavam deixar a unidade para a realização de alguns procedimentos, como angioplastia – e a Medicina Fetal, que está prestes a completar um ano de funcionamento e passou a marca de 2,1 mil atendimentos.

Outros números relevantes são as altas hospitalares, que atingiram quase 18 mil, e as cirurgias, 15 mil. Em relação às cirurgias, pouco mais de 50% correspondem ao grupo composto por cirurgia geral (26%), oftalmológica (16%) e ortopédica (13%) e os outros 47% são de cirurgias de especialidades. Os procedimentos eletivos, que são aqueles em que o paciente passa em consulta com o médico, realiza exames e tem a cirurgia marcada, chegaram a 64%. Os procedimentos de urgência – recebidos por encaminhamento por outros aparelhos de saúde do município, via Pronto Atendimento, corresponderam a 36% do volume total.

Foram realizadas por meio de mutirões cerca de 200 intervenções cirúrgicas de hérnia e retirada de vesícula. Tais campanhas aconteceram durante o ano para diminuir ainda mais o tempo de espera.

Referência no atendimento a pacientes renais agudos e crônicos, o Centro de Hemodiálise Dra. Sandra Vicenza Sarno, que fica no prédio anexo ao HMB, realizou no ano de 2022 cerca de 3.159 sessões mensais, atendendo a todas as necessidades dos pacientes. Destaque também para o setor de Quimioterapia, responsável por cerca de 300 sessões por mês.

Existem, porém, os casos em que os pacientes se encontram aptos para receberem alta hospitalar, mas que ainda requerem cuidados que podem ser realizados em sua residência. Para estes, o HMB dispõe do Programa de Internação Domiciliar (PID), que envia à residência do paciente uma equipe multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e psicólogo, evitando que pacientes fiquem expostos ao ambiente hospitalar sem necessidade, além de abrir vagas para pessoas que necessitam de cuidados intra-hospitalares. Cerca de 100 atendimentos mensais foram realizados pelo PID.