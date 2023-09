Mercado Pago lança cartão de crédito para empresas

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, que está sediado em Osasco, lança durante o “Mercado Livre Experience” dois produtos para apoiar empreendedores no cotidiano: cartão de crédito para os negócios e a ampliação da oferta de crédito para novos vendedores.

Periodicamente, o Mercado Pago realiza pesquisas com pequenos e médios vendedores visando entender suas expectativas e como atuam para incrementar as vendas. “Nossos lançamentos vão ao encontro das necessidades desse público, auxiliando-os no desenvolvimento e crescimento dos negócios”, explica Tulio Oliveira, vice-presidente Sênior do Mercado Pago no Brasil.

Durante pesquisa realizada com quase 10 mil pequenos e médios empreendedores este ano, principalmente comerciantes com faturamento entre R$ 5 mil e R$ 50 mil, o Mercado Pago constatou que os vendedores estão otimistas, sendo que um a cada três estima crescer em faturamento acima de 30% ainda neste ano.

Atendendo a uma demanda deste público, o Mercado Pago lança o cartão de crédito para negócios, possibilitando aos empreendedores concentrar as compras da empresa em um único lugar, tornando mais fácil o controle de gastos e também evitando a mistura com as despesas pessoais. “Nosso cartão terá uma linha de crédito adequada às necessidades dos vendedores do ecossistema Mercado Livre e Mercado Pago”, completa Tulio.

Entre os benefícios do cartão de crédito para os negócios do Mercado Pago estão:

Concentrar e controlar os gastos do negócio

Limites de crédito aderentes à necessidade do empreendedor

Sem custo de adesão e anuidade totalmente grátis

Pagamento de compras em até 18x sem juros no Mercado Livre

Cartão com bandeira Visa, ou seja, os usuários podem aproveitar o programa de benefícios e descontos oferecidos pelo programa Vai de Visa

Dobro de pontos no programa de benefícios Meli+

A novidade será disponibilizada de forma progressiva aos clientes PJs a partir deste mês de setembro. E para ter acesso ao cartão de crédito, o usuário deve entrar no App do Mercado Livre, escolher, entre as opções de serviços, ‘Pedir Cartão de Crédito’ e, em seguida, preencher informações pessoais e compartilhar documentos, comprovando a identidade. A partir disso, será feita análise de crédito para a liberação do cartão.

Open Finance

O banco digital do Grupo Mercado Livre também anuncia a ampliação da oferta de linha de crédito para novos vendedores via Open Finance que passem a integrar o ecossistema. O objetivo é tornar esse recurso cada vez mais acessível e simplificado para os vendedores.

“Queremos facilitar os caminhos para nossos clientes que precisam de capital para expandir o negócio, ou até mesmo para tomar um fôlego e organizar a gestão da empresa”, explica Tulio Oliveira.

A partir de dados compartilhados por esses novos vendedores via Open Finance, estreitando o tempo de se criar um histórico de relacionamento. “Com o avanço do compartilhamento de dados e por meio do uso de machine learning, conseguimos ter eficiência para traçar o perfil de um novo vendedor para podermos atendê-lo com uma oferta de crédito num curto prazo”, explica Tulio Oliveira. Hoje, mais de 80% dos créditos concedidos para novos vendedores já são orientados via Open Finance”, finaliza.