Grupo que vendeu empreendimentos inexistentes em Carapicuíba é condenado

Quatro integrantes de uma organização criminosa que vendeu imóveis em empreendimentos fantasmas, lesando centenas de pessoas em Carapicuíba e região, foram condenados nesta quinta-feira (31).

Eles responderam por infração à Lei nº 12.850/13 e também por estelionato.

O homem que ocupava o posto de presidente da associação habitacional usada na aplicação dos golpes recebeu pena de 8 anos de prisão, enquanto os demais réus foram condenados a 6 anos cada um. Todos deverão ainda pagar multa.

Segundo denúncia do Ministério Público, entre março de 2019 e abril de 2021 os criminosos fizeram com que diversas pessoas pagassem taxas de adesão, de inscrição e parcelas mensais referentes a unidades que nunca saíram do papel.

Dois dos envolvidos no esquema dividiram entre si aproximadamente R$ 3,7 milhões obtidos com a fraude.

