Mês do Rock tem tributo a Rita Lee e mais atrações no Continental Shopping

Mês do Rock tem tributo a Rita Lee e mais atrações no...

O Continental Shopping preparou uma programação especial durante todo o mês para marcar o Dia Mundial do Rock n’ Roll, que é comemorado no dia 13 de julho. Com isso, a edição do “Continental Music” apresenta uma série de tributos em homenagem aos grandes nomes do gênero nacional e internacional.

publicidade

Entre os artistas e bandas homenageadas ao longo desse mês estão: Rita Lee, Red Hot Chilli Peppers, Pearl Jam, Kid Abelha, Legião Urbana, Charlie Brown Jr., CPM 22, Raimundos, Pitty, Beatles e Oasis.

O Continental Music ocorre todas as sextas e sábados, das 17h30 às 20h30, e aos domingos, das 15h às 18h. As apresentações são gratuitas e realizadas no 3º piso, na Praça de Alimentação.

publicidade

Mais informações podem ser encontradas no @continentalshopping.