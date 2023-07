Viaoeste interdita mais um trecho do acostamento da Castello Branco nesta quarta-feira (12)

Viaoeste interdita mais um trecho do acostamento da Castello Branco nesta quarta-feira...

A CCR Viaoeste, concessionária responsável pelas obras das marginais da Castello Branco, interditará mais um trecho do acostamento da rodovia, em Barueri, a partir desta quarta-feira (12) para continuidade as obras.

O segmento de acostamento que será interrompido será do km 26,7 até o km 27,3 da via marginal na pista oeste, no sentido Interior.

Será realizada a interdição total do acostamento e redução da faixa de aceleração na alça de acesso à rodovia Castello Branco vindo do trevo do Rotary sentido ao interior, para execução das obras de implantação das vias marginais.

A empresa informa que será instalado placas de sinalização de obras, indicação de entrada e saída de caminhões e demais equipamentos.

As adequações no trecho devem durar até dezembro.

