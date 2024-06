“Meu Malvado Favorito 4” tem ingressos antecipados à venda no Kinoplex Osasco

A rede Kinoplex, que tem cinema no SuperShopping Osasco, já iniciou a venda dos ingressos do filme “Meu Malvado Favorito 4”. A sequência estreia nas telonas no dia 4 de julho.

As entradas já podem ser adquiridas diretamente nas bilheterias e terminais de autoatendimento do Kinoplex ou pelo site www.kinoplex.com.br. Outras informações no site do SuperShopping Osasco.

Meu Malvado Favorito 4

Sinopse: Agora, o supervilão Gru, juntamente com Lucy e suas filhas — Margo, Edith e Agnes — dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Junior. No entanto, Gru terá que enfrentar novos inimigos: Maxime Le Mal e sua namorada femme fatale, Valentina. Com isso, a família Gru será forçada a tomar providências!

Assista ao trailer:

