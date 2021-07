Milionária acusada de mandar matar namorado de Alphaville planejava fugir para a Europa

Anne Cipriano Frigo, a milionária presa acusada de encomendar, por R$ 200 mil, o assassinato do namorado Vitor Lúcio Jacinto, morador de Alphaville, em Santana de Parnaíba, encontrado morto dia 18, tinha plano de fugir para a Europa, segundo as investigações da Polícia Civil.

Anne Frigo já tinha passagem comprada para Portugal, mas acabou presa na terça-feira, 29 de junho, antes de embarcar.

O corretor Carlos Alex Ribeiro de Souza confessou à polícia ter matado Vitor no dia 16 e afirmou ter agido a mando da socialite, que teria oferecido R$ 200 mil pelo assassinato, valor que não chegou a ser pago.

Imagens de câmera de segurança mostram Carlos e Vitor saindo de carro do condomínio onde a vítima morava, em Alphaville, Santana de Parnaíba. Na rodovia Castello Branco, o namorado de Anne levou um tiro pelas costas, na altura do coração, e morreu. O corpo dele foi deixado queimado próximo à represa de Guarapiranga, na zona Sul de São Paulo, e encontrado dois dias depois do crime.

Mesmo após o assassinato de Vitor, os responsáveis pelo crime continuaram a utilizar o celular dele para mandar mensagens, na tentativa de despistar a polícia. Após o assassinato, a socialite fez uma festa com amigas para celebrar o aniversário de 46 anos, segundo as investigações.

Carlos afirmou à polícia que Anne encomendou o assassinato do namorado por estar incomodada com supostas traições cometidas por ele e com elevados gastos de Vitor. Era ela quem pagava as contas dele, como R$ 32 mil mensais pelo aluguel da mansão onde ele morava em Alphaville, um Porsche de R$ 2 milhões e uma bicicleta de R$ 200 mil.

A socialite nega envolvimento no crime e diz que Carlos era apaixonado por ela, o que o assassino confesso nega.

Vitor vinha atuando como corretor de imóveis e, antes de conhecer Anne, era segurança. A socialite era formada em Direito e vem de uma família que fez fortuna em diversos setores da indústria. Os dois se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamentos.