Militantes de Carapicuíba participam de ato em defesa de Lula na Paulista

Membros do diretório do PT em Carapicuíba, sindicalistas, líderes e integrantes de movimentos sociais da cidade participam na quarta-feira, 24, de um ato na avenida Paulista em defesa do ex-presidente Lula.

Publicidade

No dia 24 deste mês, o ex-presidente será julgado em segunda instância pela 8ª turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), sediado em Porto Alegre, no chamado processo do tríplex, da Operação Lava Jato. O resultado pode ser decisivo para candidatura de Lula às eleições de 2018 e, por isso, a militância petista espera reunir o maior número possível de pessoas para demostrar seu apoio ao ex-presidente.

Organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, o ato “Em Defesa da Democracia e do Direito de Lula Ser Candidato” está marcado para acontecer a partir das 17 horas em frente à Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). Já a concentração dos manifestantes de Carapicuíba está marcado para acontecer a partir das 15h30 em frente a Estação da CPTM.

Membro da Executiva Estadual do PT, o ex-prefeito Sergio Ribeiro diz que esta será uma oportunidade para a defesa da democracia. “Acima de tudo defender o direito de Lula ser candidato é defender a democracia”, explicou. “Deixem o Lula ser candidato e o eleitor é que vai decidir”, completou.