Militares envolvidos no furto das metralhadoras em Barueri são punidos pelo Exército

O Exército vai punir administrativamente os 38 militares envolvidos no furto de metralhadoras do Arsenal de Guerra de Barueri.

As sanções variam de prisão disciplinar de um a 20 dias, a depender da patente e do grau de envolvimento, e já começaram a ser cumpridas.

Foram furtadas 21 armas em outubro de 2023 e duas ainda não foram encontradas.

As investigações prosseguem até dia 17 de janeiro, já que a Justiça Militar da União autorizou, “em caráter excepcional”, a prorrogação do prazo do Inquérito Policial Militar (IPM) aberto pelo Exército para apurar e apontar as responsabilidades criminais.