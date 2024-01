Policiais penais impedem fuga e controlam motim no CDP Osasco II

O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp) divulgou nesta segunda-feia (8) que os policiais penais do CDP Osasco II impediram uma fuga de detentos neste final de semana.

Segundo o sindicato, os agentes descobriram na noite de sexta-feira (6) um buraco no teto de uma das celas da unidade.

A descoberta foi feita durante uma inspeção de rotina, quando um policial penal notou um rasgo na manta térmica que recobre o teto da unidade, o que levou à descoberta do plano de fuga.

O buraco media 25x35cm e estava camuflado na parte interna da cela com pedaços de laminado de espuma e uma massa de papel. Na cela foram encontradas cordas improvisadas e ganchos de metal.

Ainda de acordo com o Sindicato, os detentos foram alocados temporariamente na cela da faxina até a chegada dos Policiais Penais do plantão diurno para uma checagem completa do teto, chão, paredes e grades do pavilhão habitacional.

O Sifuspesp relata que no domingo (7), detentos entraram em confronto entre si. Cerca de 20 detentos participaram do motim e os policiais penais da muralha chegaram a fazer disparos de elastómero (balas de borracha) em direção ao pátio.

O conflito foi resolvido pela equipe da unidade sem necessidade de intervenção do GIR (Grupo de Intervenção Rápida).