Servidores públicos de Taboão da Serra agora têm tarifa zero no transporte municipal

Servidores públicos de Taboão da Serra agora têm tarifa zero no transporte...

O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), assinou decreto que concede o programa Tarifa Zero no transporte municipal aos servidores públicos do município.

publicidade

Pelo texto, terá direito ao benefício o servidor que recebe remuneração bruta mensal no valor equivalente de até cinco salários mínimos, sendo concedidas duas passagens por dia de trabalho.

Além do benefício aos servidores públicos, o Programa Tarifa Zero concede gratuidade ao público em geral aos domingos e feriados. Pessoas com mais de 60 anos também podem utilizar o transporte público municipal sem custo, diariamente.

publicidade

“O programa Tarifa Zero é mais um dos nossos compromissos do Plano de Governo que colocamos em funcionamento. Contemplar os nossos servidores públicos com este direito é investir na valorização de quem nos ajuda a reconstruir a nossa cidade”, comemora o prefeito de Taboão da Serra.

A liberação da catraca é feita através do Cartão TOP, bastando aproximá-los no validador, sem cobrança de tarifa. Quem não possui o cartão pode solicitar a liberação aos motoristas.