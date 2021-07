“Mimimi de favelado…”: Derrotada na final, Deborah detona casal de Cotia vencedor do Power Couple

O Power Couple Brasil 5 acabou na noite de sexta-feira (23), mas as tretas continuam. Derrotada na final por Matheus Yurley e Mari Matarazzo, Deborah Albuquerque fez críticas ao casal vencedor, que mora em Cotia, se intitulou “Casal Pombo” e lembrou dos pombos de Osasco após a vitória no reality. Debora acusou os dois de “mimimi de favelado” e “vitimismo ridículo”.

publicidade

Deborah diz que o casal de Cotia mostrou uma imagem de “povão” que não corresponde à realidade deles: “Mari e Matheus ficam contando vantagem com carrão deles, aí depois no final ficam com historinha, com mimimi de favelado… ‘Vitimismozinho’ ridículo! ”.

E Deborah Recalque continuou: “Vem contar historinha de favelado. Mimimi de favelado” #FinalPowerCouple pic.twitter.com/0V3gai5yl0 — Dantas (@Dantinhas) July 24, 2021

publicidade

Em desabafo no Instagram, a vice-campeã do Power Couple chamou a vencedora de “Mari Escrota”. “Casal picuinha! Mari escrota, foi a que menos merecia vencer. Eles deveriam ser os últimos colocados”.

Deborah Albuquerque afirmou ainda que conviver com o “Casal Pombo de Osasco” era “nojento: “Mari é a pessoa mais recalcada. Ela me viu, bateu o olho e disse que não gostou com meu olhar. ‘Por causa das bochechinhas delas’. Beijinho no ombro pra Mari passar longe… Tchau, Mari! Chora que dói menos. Minha cara é assim, a sua não. Quer pirulito, Mari e Matheus? Espero não vê-los nunca mais. Povo chato, barulhento, horrível morar com eles, mal educados, cagavam e deixavam a privada suja. Viver com eles era nojento”.

publicidade

Deborah, completamente mergulhada no recalque, xinga Mari de escrota em live: pic.twitter.com/9Jm5OR2AjM — Dantas (@Dantinhas) July 24, 2021

A vice-campeã já não aceitou a derrota logo após a divulgação do resultado. Deborah reclamou e declarou que, se esperasse isso, “passaria férias no Power [Couple] só trolando e fazendo piadas, não ficaria estressada, não estaria com o joelho arranhado. Não seria o Casal Power de verdade, seria o Casal Power da brincadeira, já que é isso que vale, não precisaria ter me matado nas provas”.

Mari e Matheus minimizaram a reclamação da rival: “Aceita que dói menos”. “’Pruuu, pruuu’ [imitando sons de pombo]. Eu quero fazer uma pergunta: Você já viu uma Fênix no Centro de Osasco? Agora pombo tem um monte! É team Pombo, caramba! Respeita, tem que respeitar!”, declararam, em referência a memes da internet que definem Osasco como “a capital dos pombos”.

Na final, na noite desta sexta (23), o casal de moradores de Cotia obteve 63,41% dos votos do público e derrotou Deborah Albuquerque e Bruno Salomão. Mari e Matheus levaram R$ 403 mil para a casa.