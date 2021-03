Ministério Público questiona abertura de igrejas na fase Vermelha do Plano São Paulo

O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, presidirá, na tarde desta segunda-feira (8), encontro virtual com membros do gabinete de crise da covid-19 do MPSP, integrantes do Comitê de Contingência do governo estadual e líderes religiosos para discutir o decreto que autoriza a abertura de igrejas neste momento de recrudescimento da pandemia de covid-19.

Desde sábado, em todas as regiões do Estado vigora a fase Vermelha, classificação do Plano São Paulo em que apenas as atividades consideradas essenciais podem ser realizadas.

Os setores autorizados a prestar atendimento público devem seguir uma série de regras de combate à disseminação da covid-19. Nas igrejas, a ocupação máxima deve ser de 30%, com obrigatoriedade de aferição de temperatura antes da entrada no templo e uso de máscara durante as atividades religiosas, entre outras.

Assinei decreto que passa a considerar como essenciais as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações sanitárias e protocolos de saúde. pic.twitter.com/R7vTXIQQkS — João Doria (@jdoriajr) March 1, 2021

Sarrubbo pretende discutir diversos cenários, incluindo o da volta da proibição de celebrações, cultos e demais encontros de caráter religioso do rol de atividades essenciais durante a fase Vermelha.