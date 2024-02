Missa na Catedral de Santo Antônio celebra aniversário de Osasco dia 19

A cidade de Osasco completa 62 anos de emancipação político-administrativa na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Para celebrar a data, haverá uma programação especial com missa, distribuição de cachorro-quente no Calçadão e mais.

O hasteamento do Pavilhão Nacional marcado para às 9h do dia 19, no Boulevard de Osasco, abre as atividades. Depois, às 15h, será realizada uma missa especial na Catedral de Santo Antônio.

Já no sábado (24), é a vez da distribuição gratuita do maior cachorro-quente do Brasil no Calçadão da Antônio Agú, às 12h. No dia seguinte, domingo, a cidade recebe um show de Os Paralamas do Sucesso, na Arena Vip, Cidade das Flores.

Confira a programação completa das comemorações dos 62 anos de Osasco:

