Mitsubishi Electric tem vagas de estágio e jovem aprendiz em Barueri

A Mitsubishi Electric, empresa líder mundial em equipamentos elétricos e eletrônicos, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio e Jovem Aprendiz. As oportunidades são para atuar em Barueri e Votorantim, em São Paulo.

No total, são 12 vagas, sendo nove de estágio (modelo híbrido), com bolsa de R$ 2.180, e três de jovem aprendiz (presencial), com remuneração mensal de R$ 930.

Os interessados nas oportunidades de estágio devem ter previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026 em cursos de graduação como Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comunicação, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda.

Já para se candidatar às vagas de jovem aprendiz é necessário estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou técnico, ter entre 18 e 22 anos e disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de dezembro, no site da Cia de Estágios, onde podem ser encontradas mais informações.