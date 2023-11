Natal em Santana de Parnaíba terá orquestra, coral e mais atrações gratuitas

O Natal de Luz de Santana de Parnaíba será inaugurado no dia 1º de dezembro, no Centro Histórico, com a chegada do Papai Noel, presépio e um show gratuito do tenor Thiago Arancam. A programação segue até o dia 6 de janeiro, com diversas atrações para toda a família.

publicidade

Estão previstas apresentações da orquestra municipal, do coral do Centro Cultural Artístico, coral Volo Pacem e outros. Além disso, haverá edições especiais de Natal da Feira da Mulher Empreendedora.

Confira a abaixo a programação completa do Natal de Luz de Santana de Parnaíba:

publicidade

(01/12)

16h – Feira de Natal da Mulher Empreendedora

19h – Inauguração do Presépio

19h30 – Chegada do Papai Noel

20h – Show do Tenor Thiago Arancam

(02/12)

10h – Feira de Natal da Mulher Empreendedora

20h – Orquestra Municipal de Santana de Parnaíba

(03/12)

10h – Feira de Natal da Mulher Empreendedora

publicidade

(09/12)

20h – Coral do Centro Cultural Artístico Municipal(CCAM)

(10/12)

20h – Coral Volo Pacem

(16/12)

20h – Banda dos Professores do Centro Cultural Artístico Municipal

(17/12)

20h – Coral Volo Pacem

publicidade

(06/01/2024)

20h – Folia de Reis