Morador de Osasco sai para trabalhar no Ceasa e desaparece

Amigos e familiares estão procurando por Gilson Costa da Silva, de 44 anos, morador do bairro Munhoz Júnior, em Osasco. Ele está desaparecido desde domingo (17), quando saiu de casa para trabalhar e não voltou para casa.

Gilson trabalha no Ceasa, na capital paulista. No domingo, ele trocou mensagens com a esposa por volta das 11h e depois não respondeu mais. “Se puderem nos ajudar a compartilhar a foto dele para encontrarmos. Não vimos a roupa que ele saiu de casa e também não fazemos ideia do que aconteceu”, disse Miriam Santana, vizinha do osasquense.

A família registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento do Gilson na segunda-feira (18), mas ainda não sabe de seu paradeiro. Quem souber alguma informação que ajude a polícia ou os familiares a localizarem Gilson pode ligar para o telefone (11) 97962-8418 ou 190, da Polícia Militar, ou Disque Denúncia, no 181.

