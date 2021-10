Família procura por morador de Carapicuíba que está desaparecido

Robson Bonani, de 34 anos, morador da Vila Maria Helena, em Carapicuíba está desaparecido desde o dia 5 de outubro. Ele usava calça jeans, camisa cinza e blusa de frio azul marinho quando foi visto pela última vez.

No dia em que desapareceu, Robson enviou uma mensagem para a família, por volta das 22h, dizendo que estava a caminho de casa, mas não chegou. Ele já foi dependente químico, mas há 8 anos não usava drogas e se empenhava no trabalho para sustentar os dois filhos.

Há 13 dias sem saber o que pode ter acontecido, a mãe de Robson, dona Lucimara Mota Bonani, disse ao Visão Oeste que não sabe mais onde procurar pelo filho. “Nós já fomos em tantos lugares. Ontem mesmo chegamos a ir no Instituto Médico Legal (IML) atrás dele, mas até agora nada, nenhum sinal”, declarou.

A família já registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento. Quem souber informações que possam levar a polícia ou familiares ao paradeiro de Robson pode entrar em contato por meio do telefone (11) 95868-9433, ou ligar para o 190, da Polícia Militar, ou Disque Denúncia, no 181.

