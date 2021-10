Professor Daniel, fundador da JUCO, morre aos 86 anos, em Osasco

Morreu na madrugada desta terça-feira (19), aos 86 anos, o professor Daniel Barbosa, fundador da Juventude Cívica de Osasco (JUCO), que oferece orientação e auxilia na inclusão de milhares de jovens osasquenses no mercado de trabalho.

Nascido em Campina Grande (PB), em 1934, Professor Daniel, como era conhecido, presidiu a JUCO de 1986 a 2006 e participou da da entidade desde 1976, quatro anos após chegar à Osasco, para atuar como docente na rede pública. Também foi diretor de escola e chegou a ocupar o cargo de Secretário de Educação do município.

“Procurei, na minha trajetória, no meu percurso, na minha caminhada, fazer o possível para [promover] o bem das pessoas. Porque eu tive uma formação humanista, desde o começo, e essa formação eu estendi a meu filho e minhas filhas. E espero estendê-la também às futuras gerações, aos meus alunos”, declarou Professor Daniel ao ser homenageado na Câmara de Osasco em 2019.

O vereador Josias da JUCO se manifestou nas redes sociais sobre a morte do Professor Daniel. “Não encontro palavras para expressar a dor neste momento. Mais que um mestre, tive a oportunidade de tê-lo como um pai pra mim. Aprendi coisas inestimáveis com ele, foi meu porto seguro em muitos momentos da minha vida”, declarou. “Sempre me lembrarei de você, principalmente da forma carinhosa como tratava as pessoas transmitindo alegria, graça e sabedoria. A JUCO está de luto”, emendou o parlamentar.

O deputado estadual e ex-prefeito Emidio de Souza também manifestou pesar pela morte do Professor Daniel da JUCO. “Seu trabalho foi fundamental para a formação e garantir oportunidade para a milhares de jovens de Osasco”, afirmou.

A causa da morte ainda não foi confirmada. Professor Daniel deixa a esposa, Marilda, e três filhos: Daniela, Dayse e Daniel Jr.