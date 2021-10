Jovem tenta fugir da GCM, quase atropela criança e bate moto em Osasco

Um jovem de 19 anos foi detido após tentar fugir da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco. Sem respeitar o sinal de parada dos guardas, ele empreendeu fuga pelas ruas de Osasco, passando até mesmo dentro de uma praça para tentar despistar os agentes.

publicidade

Uma câmera acoplada no capacete do GCM registrou a perseguição cinematográfica. Durante o trajeto, o indivíduo quase atropelou uma criança. “A preservação da vida é o fato mais importante a ser relatado. A criança correu na frente da motocicleta e tivemos que diminuir [a velocidade] e depois recuperar para continuarmos atrás do indivíduo”, disse um guarda à reportagem da Record TV.

Após alguns segundos, o jovem perdeu o controle da motocicleta, caiu e foi rendido. Na abordagem, foi constatado que a moto estava sem placa e ele não tinha habilitação. “Ele não tem passagem. Ele comunicou [que tentou fugir] porque tinha se assustado com a equipe”, finalizou o guarda de Osasco.

publicidade

OPORTUNIDADES// Auxiliar de produção, analista de RH, soldador e mais: vagas abertas no PAT de Carapicuíba