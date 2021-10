Portal do Trabalhador de Osasco tem 350 vagas que não exigem experiência abertas

O Portal do Trabalhador de Osasco anunciou nesta terça-feira (19) que reúne 350 vagas para o cargo de auxiliar de logística. Não é necessário ter experiência na função.

As oportunidades são para pessoas com idade entre 18 e 50 anos, que tenham ensino médio completo e que utilizem apenas uma condução para trabalhar em Presidente Altino.

O salário é de R$ 1.490. Além do vale transporte, a empresa contratante oferece seguro de vida e refeição no local. Após período de experiência, os colaboradores contam também com assistência médica e odontológica.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Os interessados devem preencher o formulário disponível neste link até quarta-feira (20). Caso o candidato esteja no perfil exigido pelo empregador, atendentes do Portal do Trabalhador de Osasco entrarão em contato.

