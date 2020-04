Morador do Tamboré ganha R$ 100 mil na Nota Fiscal Paulista

Um contribuinte da região do Tamboré, área nobre entre Santana de Parnaíba e Barueri, ganhou R$ 100 mil no último sorteio da Nota Fiscal Paulista, informou nesta quarta-feira (15), a Secretaria de Estado da Fazenda.

O prêmio principal, de R$ 1 milhão, foi para uma moradora de Ibiúna. A consumidora de 45 anos concorreu com 37 bilhetes. Os outros quatro prêmios de R$ 500 mil saíram para contribuintes da Capital, Botucatu, Marília e São Bernardo do Campo. Além do morador do Tamboré, outros nove consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

O resultado do sorteio está disponível no site da Nota Fiscal Paulista. Para verificar, basta acessar sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 137.

Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir a adesão, que vale para todas as extrações. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar aos prêmios.