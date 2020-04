Youtuber responde mulher que reclamou de cesta básica emergencial em Osasco e viraliza | Vídeo

Ainda geram polêmica as reclamações feitas em um vídeo que viralizou de uma mulher sobre a cesta básica emergencial entregue em Osasco aos alunos da rede municipal em meio à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Em novo vídeo que tem se espalhado nas redes sociais (assista abaixo), o youtuber Gabriel Vinicius responde às críticas feitas aos produtos entregues e diz que são “o cúmulo da falta de consideração e de agradecimento que o ser humano tem”.

“Nesse momento de crise, de aperto que nosso país está passando, tanto financeiramente quanto na saúde, alguns prefeitos estão se unindo para ajudar a população com cestas básicas. Teve uma mulher que recebeu uma cesta básica e ‘tava’ reclamando da qualidade dos produtos que estavam na cesta básica, um absurdo”, diz o youtuber no vídeo, que teve mais de 400 mil visualizações e milhares reações e compartilhamentos no Facebook.

Gabriel Vinicius reclama que a mulher “esnoba” os itens que estão na cesta básica e manda um recado: “Se você está achando a cesta com produtos baratos, ruins, vai vestir uma roupa e vai trabalhar e comprar o que você quer comprar, mal agradecida”.

Ele continua: “recebi no meu WhatsApp vídeo de gente chorando, que não tem nada para comer, que a comida acabou, que trabalhava e recebia o dinheiro contado no final do mês. Gente chorando, pedindo ajuda, enquanto tem outras pessoas que recebem e são mal agradecidas”.

Além do youtuber, muitos usuários das redes sociais se manifestaram sobre as críticas à cesta básica emergencial de Osasco. A mulher que reclamou é acusada de “ingratidão” na maioria dos comentários e há sugestões de os produtos sejam doados a quem realmente precisa, mas há quem concorde com as queixas.

Até a noite desta terça-feira (14) a resposta de Gabriel Vinicius ao polêmico vídeo em que mulher reclama da cesta básica emergencial de Osasco tinha mais de 400 mil visualizações, com 13 mil reações e 8,2 mil compartilhamentos no Facebook.