Moradora de Alphaville, Deolane faz churrascão para receber vizinho Rodrigo Faro

Deolane Bezerra abriu as portas de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, para receber o vizinho Rodrigo Faro. No programa “Hora do Faro”, que foi ao ar neste domingo (10), a advogada recebe o apresentador com churrasco e mostra os detalhes de seu novo lar, carrões e vários artigos de luxo.

Faro, que também mora em Alphaville, chegou à mansão da influenciadora digital encantado com os três carros de luxo que estavam estacionados na garagem, entre eles um Land Rover da linha Discovery avaliado em aproximadamente R$ 600 mil.

Deolane contou que mudou-se recentemente para a mansão, avaliada em R$ 11 milhões, porque comprou um terreno no mesmo bairro e pretende acompanhar de perto a construção da sua casa dos sonhos. Ela alugou a mansão na qual mora atualmente e disse que pretende comprá-la também. “A construção já está tudo certo. Só que eu vim morar aqui e me apaixonei”, revelou.

O imóvel tem 1000 metros quadrados, três andares, cinco suítes, 11 banheiros, sauna, cozinha gourmet, cinema, hidromassagem, piscina, closet, entre outros atrativos. Nele, Deolane mora com os filhos, a mãe e o marido da mãe.

A advogada, que lançou-se recentemente na carreira artística como cantora e DJ, abriu ainda o closet repleto de artigos luxuosos. “Pelo que estou vendo, tem quase um milhão de reais. A média dessas bolsas é de R$ 10 a R$ 50 mil reais”, disse Faro. “Não tem, não”, respondeu. “Você não se deu conta disso, mas tem sim”, brincou o apresentador.

Recentemente, Deolane tomou um baita susto ao receber 53 multas de trânsito.