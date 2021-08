Moradora de Osasco que sofre com esquizofrenia está desaparecida

A família está desesperada em busca de Valdirene Pereira Nascimento, de 51 anos, moradora do Jardim Conceição, em Osasco. Ela sofre com esquizofrenia e está desaparecida desde quinta-feira (19), quando disse que iria para a igreja e não retornou para casa.

De acordo com os filhos de Valdirene, ela saiu por volta das 6h, usando blusa azul marinho e calça e tênis preto. “Ela saiu para ir pra igreja como faz todos os dias e não voltou. Procuramos ela lá [na igreja], mas ela não chegou a ir no dia em que desapareceu”, disse Samuel, filho da moradora de Osasco.

Dias antes de desaparecer, Valdirene cortou o cabelo em casa. “Ela cortou o cabelo sozinha, então está um pouco diferente da foto que temos divulgado para ajudar a encontrá-la”, explica Samuel.

Os filhos já fizeram o boletim do ocorrência do desaparecimento. Também já procuraram por Valdirene em hospitais, ruas e demais lugares onde ela poderia estar. Até o momento, não sabem o que pede ter acontecido com a mãe.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia e a família a chegar ao paradeiro da moradora de Osasco pode entrar em contato por meio dos telefones (11) 95332-8493 para falar com Natan ou (11) 99370-0887 com Samuel. Também pode ligar para o 190, da Polícia Militar ou no 181 Disque Denúncia.

