Vendedor está entre as 10 profissões mais procuradas por empregadores em 2021; confira ranking

O Banco Nacional de Empregos (BNE) listou as 10 profissões mais procuradas por empregadores no 1º semestre de 2021. Estagiário lidera o ranking, seguido por vendedor e auxiliar administrativo.

O quarto cargo mais buscado é auxiliar de serviços gerais, depois atendente, auxiliar de produção, recepcionista e motorista. Em nono lugar está assistente administrativo e a décima posição é ocupada pela função de promotor de vendas.

As buscas por estagiário, vendedor, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais cresceram respectivamente 19%, 44%, 26%, 69%, de acordo com o levantamento. No ano passado, por exemplo, foram 5.456 vagas disponíveis para vendedor, contra 7.872 oportunidades neste ano, com o comércio mais aquecido.

O CEO do Banco Nacional de Empregos, Marcelo de Abreu, explica que a economia já está sentindo os efeitos do retorno do varejo. “Após o ano difícil de 2020, estamos vendo o mercado de trabalho voltar a se estabilizar, principalmente nos setores que foram mais impactados pela pandemia, como é o caso do comércio”, destaca.

A pesquisa mostra ainda que as vagas de estágio, que também foram impactadas em 2020, voltaram a subir em 2021. Até o primeiro semestre do ano passado, foram 6.716 vagas contra 8.057 neste ano. De acordo com o BNE, de fevereiro a outubro de 2020, as vagas de estágio caíram 56% quando comparadas com o ano anterior. “O fechamento de oportunidades de estágio foi consequência da mitigação de gastos de muitas companhias”, comenta Marcelo.

Dicas para conquistar uma vaga de emprego

O candidato interessado em obter as vagas de emprego deve se atentar às tendências do setor e buscar qualificação para preencher essas posições. “É importante que os candidatos prestem atenção nos setores que mais estão contratando e comecem a candidatar seus currículos nas plataformas de emprego, como o BNE”, conta Marcelo.

O currículo deve ter informações atualizadas, objetividade e atenção aos erros. “É muito comum encontrar currículos desatualizados e com erros de ortografia. Os documentos devem ter informações objetivas e precisas, visto que os recrutadores não gastam muito tempo lendo currículos”, finaliza Abreu.

