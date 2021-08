Inscrições abertas para 176 vagas de estágio na Prefeitura de Carapicuíba com bolsa de R$ 900

Estão abertas as inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba com 176 vagas de estágio e formação de cadastro reserva. São oferecidos bolsa-auxílio de R$ 900 e vale-transporte.

publicidade

As oportunidades são para estudantes a partir dos cursos de pedagogia (90), engenharia civil (40 vagas), administração (40) e engenharia ambiental (6). A jornada semanal é de 30 horas, sendo 6 horas por dia.

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba vão até o dia 25 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O edital está disponível aqui.

publicidade

EM CARAPICUÍBA// Idoso se aproveitava de problemas mentais do pai para abusar de menina de 11 anos