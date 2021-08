Idoso se aproveitava de problemas mentais do pai para abusar de menina de 11 anos em Carapicuíba

Um idoso de 74 anos foi detido no início da noite desta quarta-feira (18), suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos, na Vila Silviânia, em Carapicuíba.

publicidade

A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos para atender a ocorrência, na rua Yukio Wada. No endereço, os policiais se depararam com uma confusão: alguns moradores do bairro invadiram a casa do abusador, identificado como Antônio Mariano, para resgatar a criança após flagrar, pela brecha do portão, o idoso colocar a menina no colo e beijar a boca dela.

Ao retirar a criança da casa, populares gravaram um vídeo em que a menina aparece assustada e chorando. “ O seu Antônio fez alguma coisa com você?”, questiona uma pessoa. Em seguida, a menina acena com a cabeça que “sim”.

publicidade

Os vizinhos afirmam que os abusos aconteciam há meses e que já haviam chamado o Conselho Tutelar, que não apareceu. Segundo a Polícia Civil, o pai da menina recebia dinheiro para deixar a filha na casa do idoso. Ele teria problemas mentais.

Imagens registradas por vizinhos no final de julho mostram o momento em que o pai da criança chega de bicicleta na casa de Antônio, deixa a filha e sai. Mais tarde, ele retorna para buscá-la.

publicidade

A menina perdeu a mãe, que se suicidou, há quatro anos. Desde então, morava com o pai, que tem problemas mentais, e um irmão, que também tem deficiência intelectual, segundo reportagem exibida no SBT.

Antônio Mariano, o pai e a criança foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Carapicuíba. Aos policiais, o pai afirmou que não sabia do crime. Ele foi ouvido e liberado em seguida. Já a menina foi submetida a exames para constatar a violência sexual e ficará sob os cuidados da tia.

BRINCADEIRA// Carlinhos Maia terá de indenizar pintora em mais de R$ 30 mil por quadro vandalizado