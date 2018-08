Moradores de Caucaia do Alto, em Cotia, terão opção de chegar em Itapevi com tarifa metropolitana integrada

Moradores de Caucaia do Alto, em Cotia, terão opção de chegar em...

A partir deste sábado, 4 de agosto, os usuários de Caucaia do Alto, em Cotia, poderão chegar ao centro de Itapevi fazendo a integração entre as linhas de ônibus metropolitanas 256 TRO Cotia (Caucaia do Alto)/ Cotia (Portão) e 422 TRO Itapevi (Vila Nova Esperança)/ São Paulo (Metrô Butantã).

A tarifa integrada será de R$ 6,95 e valerá somente com a utilização do Cartão BOM para o pagamento das tarifas nos ônibus intermunicipais.

A integração das duas linhas deverá ser realizada no ponto de conexão dos trajetos, ao longo da rodovia Raposo Tavares.

Modo de integração

Tarifa integrada: R$ 6,95

Ao embarcar na linha 256 TRO Cotia (Caucaia do Alto)/ Cotia (Portão), o usuário paga a tarifa correspondente de R$ 5,10. Depois, na rodovia Raposo Tavares, faz a integração com a linha 422 TRO Itapevi (Vila Nova Esperança)/ São Paulo (Metrô Butantã), pagando o complemento de R$ 1,85.

No sentido contrário, o passageiro embarca na linha 422TRO, pagando a tarifa de R$ 6,35, e no trecho de conexão dos dois serviços, embarca na linha 256TRO, pagando o complemento de R$ 0,60.

Mais informações sobre horários das partidas podem ser obtidas no link: http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas/encontre-uma-linha/pelo-numero-da-linha.fss.